Лондон, , 16:10 — REGNUM Представители южнокорейской компании LG Electronics приняли участие в фестивале дизайна London Desing Festival, который проходит в Лондоне в период с 14 по 22 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что на данном мероприятии также присутствовали представитель бизнес подразделения LG Home Appliance & Air Solution, специализирующегося на разработке и продаже электроники для дома Чон Ук Чжун, знаменитый итальянский архитектор Массимилиано Фуксас, маэстро часового дела Антуан Прецьюзо, основатель всемирно известной группы медиа-художников UVA Мэттью Кларк.

Известно, что в рамках данного фестиваля южнокорейская компания представила бытовую технику премиум-класса LG Signature, тем самым продемонстрировав взаимодействие искусства и технологий.