Уфа, , 16:02 — REGNUM Четыре женщины в возрасте от 33 до 59 лет в Уфе обвиняются в мошенничестве с переоформлением муниципальной собственности. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

По версии следствия, с августа 2018 по июль 2019 года обвиняемые получили сведения о двух квартирах, находящихся в муниципальной собственности, пользователи которых длительное время отсутствовали по месту своего жительства. Следователи считают, что подозреваемые подделали паспорта пользователей квартир и правоустанавливающие документы на квартиры. После этого, они оформили квартиры в свою собственность и продали их третьим лицам.

В результате, городу Уфе причинен ущерб на общую сумму свыше 5 млн рублей. В настоящее время обвиняемым предъявлено обвинение.

Трем фигурантам данного уголовного дела суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, а четвертую обвиняемую заключили под стражу.

Отмечается, что уголовное дело для продолжения расследования направлено во Второй отдел по расследованию особо важных дел.