Юрьев-Польский, Владимирская область, , 15:42 — REGNUM Во Владимирской области бывшего фельдшера отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница» признали виновной в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

В конце ноября 2017 года скорая помощь приехала к 53-летней женщине, у которой были признаки острого инфаркта миокарда, ей требовалась срочная госпитализация. Однако фельдшер проигнорировала данные кардиограммы и неправильно поставила диагноз, не дала пациентке обезболивающее и не приняла мер к экстренной перевозке женщины в региональный сосудистый центр. В карту пациентки фельдшер даже не внесла данные о признаках острого инфаркта. Женщина всё же попала в больницу вечером того же дня — её туда привезли родственники, так как она страдала от невыносимых болей. Она умерла через несколько часов в стационаре хирургического отделения.

С заявлением в следственные органы обратился 29-летний сын погибшей. Фельдшер уволилась в ходе следствия и полностью признала вину. Юрьев-Польский районный суд приговорил её к 1,5 года ограничения свободы.