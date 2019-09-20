Ставрополь, , 15:45 — REGNUM Новые пилоны в честь заслуженных деятелей Ставрополья установили в краевом центре, в Аллее почетных граждан. Здесь увековечили имена бывшего губернатора региона Валерия Зеренкова, экс-председателя краевой думы Юрия Гонтаря и главы общественной палаты региона Николая Кашурина, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в управлении по информационной политике правительства края.

Церемониz открытия новых пилонов традиционно состоялась в канун Дня края, празднование которого в этом году запланировано на 21 сентября. Мероприятие прошло под песни о Ставропольском крае и фанфары военного оркестра.

Напомним, звание «Почетный гражданин Ставропольского края» было утверждено 20 лет назад. За это время его удостоились 35 человек.

Читайте также: Марафон уличных театров пройдет в Ставрополе в День города и края