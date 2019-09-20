Мапуту, , 15:39 — REGNUM Около 500 рабочих на сахарном заводе Марагра недалеко от столицы Мозамбика 20 дней назад объявили забастовку с требованием повышения заработной платы на 30%, передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, их работодатели согласились на увеличение зарплат на 20%, однако это предложение было отвергнуто профсоюзом.

Рабочие на плантациях завода по изготовлению сахара из сахарного тростника утверждают, что им следует платить столько же, сколько и работникам на самом заводе, чья зарплата выше, чем заработная плата тех, кто работает на плантациях.

Однако глава завода заявил, что у компании возникли финансовые трудности, и они не могут позволить себе удовлетворить финансовые требования работников.

Кроме того, большинство из 4000 рабочих на плантациях не присоединилось к забастовке и продолжило работу.