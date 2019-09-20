Магас, , 15:36 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил помощи федерального центра для оказания социальной поддержки семьям с детьми. По словам руководителя республики, в Ингушетии в настоящее время большинство многодетных семей живут за чертой бедности. Об этом Калиматов сообщил 20 сентября в ходе совещания по вопросам борьбы с бедностью, которое проводит сегодня в Магасе министр труда РФ Максим Топилин.

Всего в регионе 29 тыс. многодетных семей.

«Почти в каждой шестой из них в 2018 году родился третий ребенок и последующие дети. Практически все многодетные семьи живут за чертой бедности», — уточнил Калиматов.

Глава Ингушетии попросил, чтобы субъект включили в список регионов, которым на условиях софинансирования помогут решать вопросы установления ежемесячной денежной выплаты по рождению третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет.