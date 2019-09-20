Горно-Алтайск, , 15:36 — REGNUM С начала сезона в Республике Алтай зарегистрировано 3839 пострадавших от присасывания клещей. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону, это больше, чем за весь прошлый год, когда клещи покусали 3561 человек.

И это ещё не конец сезона. За неделю с 14 по 20 сентября за медицинской помощью из-за нападений членистоногих обратилось 13 местных жителей.

При этом, заболеваемость клещевыми инфекциями на 18% ниже, чем в 2018 году. Всего за сезон в этом году 194 человека заболели сибирским клещевым тифом, у 18 — подозрение на клещевой боррелиоз, у 11 — подозрение на клещевой энцефалит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе в сентябре появилось второе поколение переносчиков дермацентор за сезон. За один час работы в окрестностях деревни Верх-Карагуж в Майминском районе республики энтомологи набрали 150 клещей.

Читайте также: За один час энтомологи на Алтае набрали 150 клещей