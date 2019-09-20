Самара, , 15:34 — REGNUM В Самаре определили лучшего народного дружинника. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Конкурс «Лучший народный дружинник городского округа Самара» прошел в городе 18 сентября.

Участники конкурса проходили проверку на знание законов, регулирующих отношения в сфере охраны общественного порядка, а также демонстрировали умение оказывать первую доврачебную помощь.

Кроме теоретических вопросов, конкурс на звание лучшего дружинника включал в себя бег на дистанцию 100 метров, отжимание от пола и знание приемов самообороны.

Отмечается, что эти нормативы соответствовали требованиям сдачи ГТО.

В результате лучшим дружинником Самары стал Наумов Кирилл Сергеевич, который является членом добровольной народной дружины города с 2018 года.

Второе и третье места завоевали Валиев Ратмир Минтагирович и Артамонов Георгий Сергеевич соответственно. Они являются членами добровольной народной дружины города Самары с 2015 года.

Победителей конкурса представили к награждению дипломами главы города Самары. Всем участникам вручили памятные грамоты.