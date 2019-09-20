Москва, , 15:24 — REGNUM Во время дополнительного периода проведения проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году не было допущено массовых нарушений и утечек материалов. Об этом сегодня, 20 сентября, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

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По его словам, все экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев.

«В целом экзамены прошли на высоком организационном уровне, без серьёзных сбоев, утечек экзаменационных материалов и массовых нарушений», — приводит пресс-служба ведомства слова руководителя.

Он уточнил, что всего участие в дополнительном периоде ЕГЭ-2019 приняли около 7 тысяч человек. Явка участников на экзамены составила от 59% до 74%.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительный период сдачи ЕГЭ стартовал 3 сентября и продлился до 20 сентября. Сдать экзамены по русскому языку и базовой математике могли обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

Для организации экзаменов в дополнительные сроки было задействовано 142 пункта проведения экзаменов.

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