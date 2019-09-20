Москва, , 15:22 — REGNUM Температурный фон на большей части территории России в ближайшие полгода ожидается около и выше средних многолетних значений, сообщается 20 сентября на сайте Росгидромета.

Отмечается, что вероятность данного прогноза составляет 67−69% в настоящее время.

«В течение холодного периода вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в России точность прогнозов погоды может вырасти в два раза. Это станет возможно благодаря внедрению новых станций зондирования атмосферы. Пока в стране работают десять таких станций, ещё девять планируют установить до конца 2020 года. На сегодняшний день синоптики прогнозируют погоду на завтра с точностью 97%, на три дня вперед — 80%, около 60% — на две недели.

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