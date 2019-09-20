Нур-Султан, , 15:18 — REGNUM Заработные платы работникам сферы культуры в Казахстане в 2020 году планируют повысить на 40%. Об этом заявила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Райымкулова на встрече с представителями интеллигенции в Алма-Ате, сообщили 20 сентября в пресс-службе министерства.

По её словам, средняя заработная плата артистов театра составит 231 тыс. тенге ($597), а работников библиотек, музеев и архивов — 164 тыс. тенге ($424). Министр подчеркнула, что для улучшения отрасли необходимо повышать благосостояние работников культуры, которые имеют одну из самых низких заработных плат в Казахстане.

Райымкулова добавила, что планируется утвердить отраслевой план, который будет включать улучшение жилищных условий работников культуры и искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил повысить на 30% заработную плату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы.

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