Москва, , 15:11 — REGNUM Задержанные в Японском море моряки из КНДР, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России. отказали вооружённое сопротивление российским пограничникам из опасения за свои суда. Об этом сегодня, 20 февраля, в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ РФ по Приморью Владимир Краснов.

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«Столь ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения, по нашим законам, грозит конфискация судна. Как известно, в Северной Корее это собственность государства», — пояснил Краснов.

Он напомнил, что по возвращению на родину гражданам Северной Кореи грозит ответственность за утрату имущества.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в исключительной экономической зоне России в акватории Японского моря российские пограничники обнаружили рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов. В ходе проверки судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление, в результате чего четверо пограничников получили ранения, один из них — огнестрельное.

В настоящее время две северокорейские рыбацкие шхуны под конвоем прибыли в порт Находка. Всего сотрудники ФСБ России задержали в общей сложности более 160 граждан КНДР.

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