Кёльн, Германия, , 15:11 — REGNUM В Германии врач-хирург был уволен во время выполнения операции на головном мозге пациента, пишет газета Bild. Теперь его адвокат пытается оспорить увольнение.

Инцидент произошел еще 8 июля в одной из клиник Кёльна. 60-летний пациент из Катара лежал на операционном столе, его голова была зафиксирована болтами, в организм уже введено контрастное вещество. Доктору Мохаммаду Мааруфу предстояло имплантировать в головной мозг устройство для глубокой стимуляции. Когда врач был готов взять в руки скальпель, его вызвали к начальству и сообщили о немедленном увольнении по той причине, что ранее он допустил к хирургической операции студента, не обладавшего необходимыми компетенциями.

Операцию пришлось прервать, пациент был прооперирован спустя два дня другим хирургом.

«Обвинения абсурдны. Увольнение хирурга во время текущей операции возмутительно!» — заявил адвокат врача Рольф Битманн.

По запросу Bild руководство клиники заявило, что причины для увольнения были крайне серьезными, а доктор Мааруф был вызван для разговора за несколько дней до 8 июля. Кроме того, его просили перенести запланированную операцию пациента из Катара.