Найроби, , 15:17 — REGNUM Протестующие продолжают прибывать в столицу Кении, Найроби, чтобы присоединиться к глобальной климатической забастовке. C требованием «климатической справедливости для всех» они призывают «положить конец эпохе ископаемого топлива». Об этом сообщает ВВС Swahili.

На плакатах некоторых активистов, собравшихся в парке Ухуру, написано: «Наша планета в огне», «Спасем нашу планету» и «Где финансирование?».

Люди всех возрастов выразили солидарность с международным днем климатического активизма, передают журналисты.

Мероприятие было вдохновлено молодой шведской активисткой Гретой Тунберг, которая присоединилась к акции протеста в Нью-Йорке. Она призывает мировых политических лидеров к немедленным действиям для того, чтобы остановить глобальное потепление, пока не стало слишком поздно.