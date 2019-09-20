Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге с 20 до 27 сентября будет закрыто движение транспорта через перекрёсток улиц Военной и Патриса Лумумбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с этим принято решение изменить маршруты автобусов №№ 26 и 53. Остановки «Палисадная», «Дорожная» и «Московская» временно отменяются, а общественный транспорт пойдёт по улицам Титова — Ферганская — Патриса Лумумбы — Палисадная — 2-я Новосибиркая. Также изменится маршрут № 018, автобусы которого также будут двигаться в объезд ремонтируемого перекрёстка.

Как сообщало ИА REGNUM, также с 21 по 29 сентября из-за ремонта теплотрассы будет закрыто движение для транспорта возле домов № 65 по улице Блюхера и № 5 по улице Данилы Зверева.

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