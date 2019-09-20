Ташкент, , 14:44 — REGNUM Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, связанное с деятельностью компании Human, возбуждено в Узбекистане, сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Ташкента.

В ведомстве уточнили, что агентство занятости Human, трудоустраивающее граждан республики в страны Европы, получило от своих клиентов 1,67 млрд сумов ($178 тыс.), но не выполнило обязательства. В качестве обвиняемого по делу привлечен 29-летний директор компании.

С жалобой на мошенничество в полицию обратились 52 человека из различных регионов Узбекистана, которые заключили договор с вышеуказанной компанией в период с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.

Отметим, наказание в рамках п. «а» ст. 168 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК Узбекистана предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

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