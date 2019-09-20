Зальцбург, Австрия, , 14:39 — REGNUM 20 сентября в возрасте 106 лет скончался глава еврейской общины Зальцбурга, австрийский общественный деятель Марко Файнгольд. Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц выразил соболезнования семье умершего на своей странице в Twitter, а также отметил, что 105-летний юбилей Файнгольда они отмечали вместе.

«Марко Файнгольд ушел от нас сегодня в возрасте 106 лет. Он был впечатляющим человеком, и я благодарен ему за его рассказы о зверствах национал-социалистов. Мы будем хранить память о нем», — написал Курц.

Марко Файнгольд родился в Вене в 1913 году. Он прошел через четыре концентрационных лагеря, а после освобождения из Бухенвальда американские войска доставили его в Зальцбург, где Файнгольд остался жить. Даже после столетнего юбилея он продолжал работать в местной синагоге и культурной общине. Для празднования 105-го дня рождения он был приглашен в федеральную канцелярию, где, будучи на удивление бодрым для своего преклонного возраста, дал интервью центральному телевидению.