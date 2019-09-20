Волгоград, , 14:37 — REGNUM Генеральный директор коммерческой организации Волгограда ответит за злоупотребление полномочиями и ущерб окружающей среде, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета. Предприниматель должен был расчистить ерик Каширин и его протоки, расположенные на территории природного парка Волго-Ахтубинской поймы. Стоимость работ превысила утверждённую смету, а объект не был готов и бизнесмен решил создавать видимость работы по подложным документам.

В 2014 году директор заключил государственный контракт с комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Очистку ерика и протоков необходимо было закончить до конца 2016 года, стоимость работ составляла свыше 38 миллионов рублей. Однако в полном объёме работы выполнены не были, так как расходы предприятия значительно превысили утверждённую смету. Совместно с прорабом гендиректор неоднократно изготавливал и представлял в профильный комитет региона подложные акты о выполнении всего комплекса контрактных обязательств. При этом во время расчистки водоёма подрядчик повредил сельскохозяйственные земли площадью около 15 гектаров. На рекультивацию и восстановление участка потребуется не менее 162 млн рублей.

Предприниматель опасался расторжения контракта в одностороннем порядке и не хотел, чтобы его организацию внесли в федеральный реестр недобросовестных поставщиков. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело передано в суд.