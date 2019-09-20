Южно-Сахалинск, 20 сентября 2019, 14:33 — REGNUM В пятницу, 20 сентября в Южно-Сахалинске на базе Сахалинского государственного университета состоялось открытие Координационного центра Дальневосточного федерального округа по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов, временно исполняющий обязанности ректора СахГУ Николай Бармин, руководитель ВОД «Волонтеры Победы», член Центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова, Герой Советского Союза Инок Киприан (Валерий Бурков), полковник, Герой Российской Федерации Алексей Романов.
Гостям церемонии открытия презентовали рабочее пространство координационного центра и рассказали о планах работы.
Центр займется разработкой методических пособий для добровольцев ДФО, информированием о возможности стать волонтером, обучением, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, работой по проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы».
Одной из важных задач центра станет подготовка патриотического слета, на который приедет активная молодежь России в сентябре 2020 года: историки, волонтеры, архивисты, руководители патриотических проектов.
Мероприятие поддержал Президент РФ Владимир Путин, о чем он сказал на Восточном экономическом форуме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс на определение окружных координационных центров по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводился с 5 марта по 11 апреля ВОД «Волонтеры Победы» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр». Победителями стали: Курская область (Центральный федеральный округ); Ленинградская область (Северо-Западный федеральный округ); Волгоградская область (Южный федеральный округ); Нижегородская область (Приволжский федеральный округ); Кабардино-Балкарская Республика (Северо-Кавказский федеральный округ); Ханты-Мансийский автономный округ (Уральский федеральный округ); Алтайский край (Сибирский федеральный округ); Сахалинская область (Дальневосточный федеральный округ).