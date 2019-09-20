Южно-Сахалинск, , 14:33 — REGNUM В пятницу, 20 сентября в Южно-Сахалинске на базе Сахалинского государственного университета состоялось открытие Координационного центра Дальневосточного федерального округа по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов, временно исполняющий обязанности ректора СахГУ Николай Бармин, руководитель ВОД «Волонтеры Победы», член Центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова, Герой Советского Союза Инок Киприан (Валерий Бурков), полковник, Герой Российской Федерации Алексей Романов.

Гостям церемонии открытия презентовали рабочее пространство координационного центра и рассказали о планах работы.

«Мы все с вами чтим память тех, кто отстаивал свободу и независимость нашей Родины. И в 75-летие Победы каждый из нас будет вспоминать своих близких, тех, кто сделал все, чтобы мы с вами жили свободно», — сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов.

«На Сахалине хорошие традиции добровольчества и есть опыт волонтёрского сопровождения крупных событий. Всем этим вы можете поделиться с волонтерами Дальнего Востока. Кроме того, на базе центра мы разработаем проекты, которые помогут рассказать о конце Второй Мировой войны — победе над Японией. Важно, чтобы и об этой странице истории знали граждане во всех регионах России», — отметила Ольга Амельченкова.

Центр займется разработкой методических пособий для добровольцев ДФО, информированием о возможности стать волонтером, обучением, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, работой по проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы».

«Волонтеры Победы — ключевая организация, которая будет задействована в праздновании 75-летия Победы. Она смогла объединить неравнодушных, думающих ребят из всех регионов страны, в том числе из Сахалинской области. Это настоящие патриоты, которые заботятся о своем государстве, делают все, чтобы история нашей победы не искажалась», — сказал на церемонии открытия Герой Российской Федерации Алексей Романов.

«Открытие центра очень важно, так как к вам на Сахалин будет приезжать молодежь со всего Дальнего Востока. Это должно стать мотивирующим фактором для того, чтобы быть образцом в этой прекрасной деятельности — деятельности Волонтеров Победы», — обратился к волонтерам Герой Советского Союза Валерий Бурков.

Одной из важных задач центра станет подготовка патриотического слета, на который приедет активная молодежь России в сентябре 2020 года: историки, волонтеры, архивисты, руководители патриотических проектов.

Мероприятие поддержал Президент РФ Владимир Путин, о чем он сказал на Восточном экономическом форуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс на определение окружных координационных центров по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводился с 5 марта по 11 апреля ВОД «Волонтеры Победы» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр». Победителями стали: Курская область (Центральный федеральный округ); Ленинградская область (Северо-Западный федеральный округ); Волгоградская область (Южный федеральный округ); Нижегородская область (Приволжский федеральный округ); Кабардино-Балкарская Республика (Северо-Кавказский федеральный округ); Ханты-Мансийский автономный округ (Уральский федеральный округ); Алтайский край (Сибирский федеральный округ); Сахалинская область (Дальневосточный федеральный округ).