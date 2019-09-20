Омск, , 14:27 — REGNUM В Омске детские сады, подведомственные городскому департаменту образования, готовы к отопительному сезону. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в мэрии Омска.

По информации департамента, в детсадах выполнены работы по поверке приборов учёта тепловой энергии и техобслуживание приборов учёта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности к отопительному сезону отчитались омские школы.

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По информации мэрии, начало отопительного сезона в Омске запланировано на 25 сентября. 102 объекта социальной сферы уже подключены к теплу.

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