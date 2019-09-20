Нур-Султан, , 14:24 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана поэтапно переводит сержантов в офицерский состав. Об этом заявил заместитель главы МВД Алексей Калайчиди, сообщает 20 сентября агентство «Казинформ».

По данным МВД, в офицерский состав переведено уже около 2 тыс. сержантов. Замминистра отметил, что эта инициатива финансируется из местных бюджетов. Калайчиди добавил, что чаще всего правонарушения совершают сержанты, поэтому принято решение перевести их в офицеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019—2022 годах МВД Казахстана планирует направить 42 млрд тенге ($11 млн по курсу на 29 мая) на профессиональную подготовку кадров.

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