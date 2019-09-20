Курган, , 14:19 — REGNUM В Курганской области появится партизанская деревня времён Великой Отечественной войны. Её возведут курганские кадеты на территории лагеря им. Островского в Кетовском районе, сообщает «Молодёжный портал Зауралья».

Проект партизанской деревни «Молодёжный портал Зауралья»

Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет праздноваться в 2020 году. Присоединиться к исторической реконструкции партизанской деревни могут все желающие.

На объекте планируется устроить землянку, блиндаж, походную баню, медпункт, коновязь, штаб, командный пункт и другое. Партизанский лагерь будет использоваться круглый год для проведения региональных патриотических мероприятий, экскурсий для школьников, проведения военных игр, школы выживания.