Москва, , 14:17 — REGNUM Решение Мосгорсуда, который освободил актера Павла Устинова из СИЗО, является справедливым. Так прокомментировала омбудсмен Татьяна Москалькова процесс по делу актера, ранее осужденного за применение насилия к росгвардейцу.

Это поистине справедливое решение, заявила она журналистам после суда. Москалькова особо отметила роль Генеральной прокуратуры, которая ходатайствовала перед судом об изменении меры пресечения Устинову.

Перед заседанием Москалькова назвала помещение Устинова под арест необоснованным. Она добавила, что будет добиваться «восстановления справедливости» в отношении других фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Московский городской суд освободил актера и бывшего сотрудника Росгвардии Павла Устинова из-под стражи под подписку о невыезде. Ранее Тверской районный суд приговорил его к 3,5 годам колонии за применение насилия к представителю власти. Инцидент произошёл в ходе несогласованной акции в Москве 3 августа.

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