Томск, , 14:17 — REGNUM В Томской области впервые 54-летняя пациентка клиник Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) стала матерью. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в пресс-службе вуза.

Женщина, у которой уже было четверо детей, обратилась в клиники в декабре 2018 года. По словам доцента кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ Татьяны Скороходовой, пациентка находилась в отличной форме, так как регулярно занимается танцами и следит за здоровьем.

«Основные показатели здоровья были достаточными для того, чтобы позволить ей благополучно забеременеть», — подчеркнула Скороходова.

Женщина в 54 года стала матерью в пятый раз. Роды прошли 20 сентября в Томском областном перинатальном центре им. И. Д. Евтушенко. Мать и новорождённая девочка чувствуют себя хорошо, отметили в СибГМУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России у двух женщин старше 60 лет появились первенцы в 2018 году.