Москва, , 14:14 — REGNUM Импортные препараты предназначенные для лечения онкологических заболеваний в России никто не запрещал. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 20 сентября заявил член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый.

«Никаких запретов на применение импортных или отечественных препаратов никогда не было и нет. Они закупаются, они широко применяются, — сказал он. — Есть клинические рекомендации и лечение подавляющего большинства в российских клиниках проводится по протоколам, которые близки к международным. Поэтому никаких запретов на применение импортных лекарственных препаратов нет. Это абсурд».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессора Алексея Масчана в России уже в ближайшие два года смертность от онкологических заболеваний может резко возрасти — на 20−30%.

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