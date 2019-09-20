Москва, 20 сентября 2019, 14:14 — REGNUM Импортные препараты предназначенные для лечения онкологических заболеваний в России никто не запрещал. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 20 сентября заявил член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессора Алексея Масчана в России уже в ближайшие два года смертность от онкологических заболеваний может резко возрасти — на 20−30%.
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