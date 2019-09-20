Москва, , 14:13 — REGNUM Появилось видео расстрела прапорщиком полиции Алексеем Смирновым своих коллег из управления собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Преступные действия стража порядка зафиксировала камера видеонаблюдения.

https://twitter.com/kommersant/status/1174972963726057472

На опубликованной изданием «Коммерсантъ» записи виден момент стрельбы. Находясь в комнате полиции, Смирнов выхватывает пистолет из кармана и начинает стрелять в коллег — Максима Веялко и Алексея Лимонова. Последний, несмотря на ранение, предпринимает попытку выхватить пистолет у Смирнова.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 сентября подозреваемый в получении взятки от гражданина без документов патрульный УВД на Московском метрополитене при попытке его задержания открыл огонь из табельного оружия по сотрудникам отдела собственной безопасности.

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В результате один страж порядка погиб на месте, второй был доставлен в больницу с тяжёлым ранением. Спасти его жизнь врачам не удалось. Пострадавший умер по дороге в медучреждение в автомобиле скорой помощи. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

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