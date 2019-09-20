Кызылорда, Казахстан, , 14:12 — REGNUM Представители России и Казахстана ведут переговоры о снятии с Байконура статуса закрытого города, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление индустриально-инновационного развития акимата (администрации) Кызыл-Ординской области республики.

В управлении напомнили, что ограничение на свободный въезд в город было связано с реализацией военно-космической программы России. Однако в настоящее время все подобные программы перенесены на космодром «Плесецк», отметили в администрации.

В Казахстане считают, что ограничение доступа на въезд в город оказывается существенным фактором, ограничивающим развитие бизнеса.

Напомним, в ноябре 2018 года бывший министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что посещение космодромов во всем мире вызывает большой интерес. Однако реализация этой идеи на Байконуре требует преодоления правовых барьеров.

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