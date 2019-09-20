Краснодар, , 14:11 — REGNUM Финал всероссийского конкурса виноделов «Молодая лоза» состоится в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации края 20 сентября. В настоящее время начат приём заявок от потенциальных участников.

Состоится конкурс в два этапа. В рамках первого (заочного) тура, который продлится до 29 ноября, будут приниматься и рассматриваться заявки от участников. Очный второй тур намечен на 5 декабря — он состоится в Анапе.

Тем, кто дойдёт до второго тура, будет предложено выполнить ряд теоретических и практических заданий. Победители конкурса смогут поехать во Францию, где побывают на ведущих винодельческих предприятиях, посетить отраслевые семинары.

В конкурсе в 2018 году приняли 19 участников — представителей Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Крыма. Победил технолог винодельни «Кубань-Вино» Виталий Егоров.