Владикавказ, , 14:11 — REGNUM В Северной Осетии вспомнили события 17-летней давности — когда сошедший в Кармадонском ущелье ледник Колка стер с лица земли поселок Верхний Кармадон. Стихийное явление стоило жизни 127 человекам. Из них до сих пор не найдены 106.

Среди жертв трагедии съемочная группа во главе с актером и режиссером Сергеем Бадровым-младшим, актеры конного театра «Нарты», местные жители.

Сегодня к месту трагедии пришли жители республики, представители органов власти во главе Вячеславом Битаровым. Они почтили память погибших в 2002 году и возложили цветы к монументу.