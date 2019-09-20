Южно-Сахалинск, 20 сентября 2019, 14:06 — REGNUM В центре займутся разработкой патриотических пособий для добровольцев ДФО и обучением волонтеров. Также важной задачей организации назвали подготовку к патриотическому слёту молодых историков, архивистов, волонтеров и руководителей патриотических проектов, проведение которого намечено на сентябрь 2020 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в техниках и колледжах семи регионов Дальнего Востока появилось свыше 20 новых инженерно-технических специальностей.
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