На базе Сахалинского государственного университета открыли координационный центр ДФО по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественой войне. Об этомсообщили 20 сентября в пресс-службе ВОД «Волонтеры Победы».

Южно-Сахалинск, , 14:06 — REGNUM В центре займутся разработкой патриотических пособий для добровольцев ДФО и обучением волонтеров. Также важной задачей организации назвали подготовку к патриотическому слёту молодых историков, архивистов, волонтеров и руководителей патриотических проектов, проведение которого намечено на сентябрь 2020 года.

«Мы все чтим память тех, кто отстаивал свободу и независимость нашей Родины. И в 75-летие Победы каждый из нас будет вспоминать своих близких, тех, кто сделал все, чтобы мы с вами жили свободно», — заявил на открытии центра заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в техниках и колледжах семи регионов Дальнего Востока появилось свыше 20 новых инженерно-технических специальностей.

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