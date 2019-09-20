Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Очередной отопительный сезон в Северной столице официально стартует во вторник, 24 сентября 2019 года. В этот день начнется регулярное отопление всех городских зданий, сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Борис Кустодиев. В комнатах зимой. 1915

Напомним, периодическое протапливание в Петербурге началось 16 сентября. До начала отопительного сезона к теплу подключили детские, медицинские и социальные объекты. Отопление в жилых домах включалось по усмотрению управляющих кампаний и ТСЖ.

«По состоянию на 20 сентября к теплоснабжению уже подключено 96% социальных учреждений и 64% многоквартирных домов», — отчитались в Смольном.

С 24 сентября все управляющие компании обязаны включить регулярное отопление в многоквартирных жилых домах.

Отопительный сезон начинается в связи с низкой температурой воздуха и прогнозом погоды, говорящем о планомерном похолодании.

Напомним, в 2018 году режим периодического протапливания был введен с 24 сентября, отопительный сезон (регулярное отопление) — с 28 сентября.

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