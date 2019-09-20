Уфа, , 14:04 — REGNUM Власти Башкирии помогут двухлетней девочке из Стерлитамакского района, которая живет с родителями в доме без воды и не ходит в детский сад. Об этом 20 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, судьбой девочки, у которой деформировано лицо и срослись пальцы, займется совет по правам человека Башкирии.

По словам чиновников, в самое ближайшее время для девочки и ее родителей будет найдена новая квартира. Ранее шум вокруг ребенка подняли сотрудники благотворительного фонда «Радуга добра».

«Прекрасно понимаю, что если бы не этот шум, не было бы и совещаний в администрации и темы с переселением. Уже сейчас понятно, что права ребенка и родителей нарушены, чему будет дана соответствующая правовая оценка», — написал Радий Хабиров в социальной сети.

Глава Башкирии также отметил, что обязательно проследить за развитием этой ситуации.

«А задача СПЧ во взаимодействии с республиканскими и муниципальными структурами — придать этой работе системность, чтобы ни один подобный случай не остался без должной реакции», — в заключении сообщил он.