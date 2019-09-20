Москва, , 13:42 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский весьма скептически отнёсся к известию о том, что в России, в рамках «регуляторной гильотины», могут отменить некоторые профессиональные праздники. Комментируя на своих интернет-ресурсах ситуацию с предстоящим аннулированием ряда нормативных актов времён СССР, куда, в частности, попали и те, что касаются данной категории праздничных дат, он отметил:

«Не успели мы насладиться отменой декрета дедушки Ленина о 8-часовом рабочем дне, как новая напасть — под замес попали профессиональные праздники: День радио, День медика, День железнодорожника и прочие поводы, типа Дня ВДВ.

Дмитрию Анатольевичу ни в коем случае нельзя останавливаться и обратить свой взор на религиозные праздники, христианские, мусульманские или иудейские. Тут тоже непорядок. И что это за мода такая — отмечать дни рождения или свадьбы? Со всеми вытекающими: пьянками, драками и потерей производительности труда «с бодунища». А запои? Это ж форменное вредительство!

Никита Кричевский А как публика со светлыми лицами визжала по поводу регуляторной гильотины! Сколько соплей и восторгов было! Нужно идти дальше: отменить воскресенья, передвинуть часы на 30 минут и обратить реки вспять. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не работать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев издал поручение, согласно которому до февраля 2020 года необходимо аннулировать действие более 20 тысяч нормативно-правовых актов советского периода. Под так называемой «регуляторной гильотиной» оказались не только декрет о восьмичасовом рабочем дне 1917 года, но и документы, устанавливающие некоторые профессиональные праздники, такие как: День железнодорожника, День радио и День Воздушного Флота, введенные соответствующими постановлениями в 1936, 1967 и 1933 годах.

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