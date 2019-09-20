Рязань, , 13:43 — REGNUM Руководство полигона твёрдых бытовых отходов в Рыбновском районе Рязанской области заявило, что московский мусор к ним не поступал. Отходы принимают исключительно от организаций и предприятий региона, с которыми заключены договоры. Мусор закладывают в траншею и утрамбовывают, его не сжигают.

Полигон ТБО Дмитрий Cкляренко

Фото грузовых автомобилей с московскими номерами попали в социальные сети на этой неделе. По словам заместителя директора ООО «ЭКО» Сергея Дергачёва, информация о том, откуда везут ТБО, обязательно указывается в паспорте отходов, который необходим для заключения договора с организацией. Для транспортировки она может привлекать любого перевозчика с любыми номерами, сообщает издательский дом «Пресса».

"Мы принимаем только отходы, перечисленные у нас в лицензии и соответствующие разрешенному классу опасности. Мы не просто занимаемся захоронением отходов: мы в обязательном порядке осуществляем экологический контроль. Буквально на этой неделе брали на анализ пробы воды из скважин, что не загрязняем грунтовые воды, из реки, расположенной почти в километре от полигона, что не сбрасываем в неё отходы. Постоянно контролируем уровень загрязненности воздуха. Экологический контроль обязательно проводим раз в квартал», — уточнила инженер-эколог полигона Татьяна Савельева.

Читайте ранее в этом сюжете: На рязанской свалке заметили мусоровозы из Москвы