Рязань, 20 сентября 2019, 13:43 — REGNUM Руководство полигона твёрдых бытовых отходов в Рыбновском районе Рязанской области заявило, что московский мусор к ним не поступал. Отходы принимают исключительно от организаций и предприятий региона, с которыми заключены договоры. Мусор закладывают в траншею и утрамбовывают, его не сжигают.
Фото грузовых автомобилей с московскими номерами попали в социальные сети на этой неделе. По словам заместителя директора ООО «ЭКО» Сергея Дергачёва, информация о том, откуда везут ТБО, обязательно указывается в паспорте отходов, который необходим для заключения договора с организацией. Для транспортировки она может привлекать любого перевозчика с любыми номерами, сообщает издательский дом «Пресса».
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