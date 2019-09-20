Нур-Султан, , 13:34 — REGNUM На 25% планируют поднять заработную плату оперативным сотрудникам уголовно-исправительной системы в Казахстане. Об этом 20 сентября заявил заместитель министра внутренних дел республики Алексей Калайдичи, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, всем остальным сотрудникам заработная плата будет увеличена на 20%. В рамках внедрения института оценки риска создана межведомственная рабочая группа, а также создана служба психологов, добавил Калайдичи.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в сети была опубликована видеозапись с пытками заключенных сотрудниками колонии. В рамках служебного разбирательства к дисциплинарной ответственности были привлечены 14 сотрудников колонии в городе Заречном Алма-Атинской области Казахстана.

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