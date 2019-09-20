Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Министерство юстиции Грузии разрабатывает концепцию создания микро-тюрем для детей. Об этом заявила глава ведомства Тея Цулукиани, передает 20 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

По её словам, в Грузии планируется закрыть учреждение №11 для содержания несовершеннолетних, в котором пребывают 25 детей. Министр отметила, что в стране планируется создать систему, при которой несовершеннолетние преступники, желающие встать на путь исправления, будут отбывать наказание отдельно.

Напомним, по итогам 2018 года в Грузии было совершено 58 тыс. преступлений, что на 54% больше по сравнению с 2017 годом. Правоохранительные органы раскрыли более 20 тыс. преступлений.

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