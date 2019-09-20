Вашингтон, , 13:18 — REGNUM Пользователям Twitter в США и Японии стала доступна функция скрытия нежелательных комментариев. Об этом 20 сентября сообщила официальная страница администрации соцсети.

https://twitter.com/TwitterSupport/status/1174790755455385600

Отмечается, что в случае, если пользователи захотят просмотреть все ответы на их пост, они смогут увидеть их в специальном выпадающем меню или при нажатии на новую кнопку, содержащуюся в исходной публикации.

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Напомним, впервые эту функцию Twitter анонсировал в марте 2019 года. Тогда некоторые пользователи отметили, что подобное решение является спорным. Например, оно позволит политикам скрывать неудобные комментарии.

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