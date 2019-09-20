Ржев, Тверская область, , 13:06 — REGNUM Обломки бомбардировщика Пе-2 времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в Тверской области, недалеко от Ржева.

Как сообщил канал RT, экспертам удалось номер двигателя самолёта, при сверке его с записями в журналах боевых действий установили, что самолёт принадлежал 527-му ближнебомбардировочному полку 211-й авиадивизии и был сбит, предположительно, 21 августа 1942 года.

В самолете поисковики обнаружили также останки, предположительно, они принадлежат старшему сержанту Николаю Томко — в 1942 году ему было 22 года.