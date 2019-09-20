Москва, , 12:57 — REGNUM Для промышленной зоны «ЗИЛ» в Москве 2020 год станет «революционным». Об этом 20 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая строительство нового моста через Москву-реку в районе Нагатинского затона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр отметил, что в районе завершается создание зон отдыха и уже начато строительство жилых районов и социальной инфраструктуры.

«Планы по реорганизации промзоны «ЗИЛ» начинают приобретать реальные контуры. На южной части «ЗИЛа» построен спортивный комплекс «Парк легенд», парк «Тюфелева роща», в этом году будет построена набережная, одна из лучших в городе, построена школа. Возводятся первые жилые районы. В этой части формируется улично-дорожная сеть, которая улучшит транспортно-логистическую сеть всего района. Надеюсь, что ближайший год для этого района будет революционным», — сказал Собянин.