Москва, , 12:54 — REGNUM В связи с очередным инцидентом с российскими туристами в Турции в Госдуме предлагают возложить ответственность за безопасность проживающих в отелях на туроператоров.

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подавляющее большинство отдыхающих в Турции покупают путевки у туроператоров. Если компания продает путевки, то она должна отвечать и за безопасность людей», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

Он полагает, что «каждый подобный случай должен стать для туроператоров поводом для полного отказа в сотрудничестве с небезопасным отелем».

«Кроме того, операторы должны ежегодно отправлять своих сотрудников проверять безопасность отеля. Чтобы решетки бассейнов были надежно закрыты и там не застревали дети, чтобы котлы с маслом стояли на кухнях, а не в залах, чтобы не проводилось потенциально опасных шоу, — полагает депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, восемь туристов, в их числе трое граждан РФ получили ожоги в одном из отелей турецкой Аланьи. В их числе двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле.

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