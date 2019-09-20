Москва, , 12:51 — REGNUM С начала 2019 года контролеры в Москве оштрафовали более 400 тысяч пассажиров за безбилетный проезд. Об этом сообщает агентство «Москва».

Всего с января 2019 года в московском транспорте оштрафовали 404 тыс. 136 «безбилетников» и 26 тыс. 470 пассажиров за использование чужих социальных карт. Сумма штрафа в десятки раз превысила стоимость проезда по карте «Тройка».

Отмечается, что с начала года контролеры ГКУ «Организатор перевозок» проверили более 721 тыс. автобусов, трамваев и электробусов, что на 35% больше прошлогодних показателей за аналогичный период.

Всего общее число не оплачивающих проезд пассажиров снизилось на 19% по сравнению с 2018 годом.