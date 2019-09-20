Грозный, , 12:47 — REGNUM В Чечню прибыл докладчик ПАСЕ Франк Швабе. Его прибытие подтвердил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, пишет ТАСС.

По данным агентства, Швабе просит о встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В планах его визита также встречи с представителями МВД, прокуратуры, Росгвардии. Целью поездки докладчика ПАСЕ является выяснение ситуации с соблюдением прав человека в республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, информация о приезде в Россию докладчика ПАСЕ Франка Швабе появилась 18 сентября. По некоторым данным, он намерен проверить сведения о пытках и исчезновениях людей, а также о преследовании ЛГБТ-меньшинств в Чечне.

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