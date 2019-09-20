Брянск, 20 сентября 2019, 12:46 — REGNUM 23 сентября в Брянске стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление 20 сентября подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Котельные запустят по графику в течение пяти дней, сообщили в пресс-службе мэрии.
В первую очередь теплом обеспечат больницы, школы и детские сады. В течение 14 дней с момента запуска котельных будут проводиться пусконаладочные работы внутридомовых систем отопления.
По данным городской администрации, на территории Брянска подачу тепла обеспечивают 318 котельных.