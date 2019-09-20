Москва, , 12:40 — REGNUM В России отмена устаревших актов не скажется на существовании профессиональных праздников, заявил 20 сентября заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков.

«Даже если появились подобные идеи об отмене неких актов, это никак не скажется на том, что данные дни были и будут оставаться профессиональными праздниками», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд российских профессиональных праздников, введенных еще в СССР, могут быть отменены в рамках так называемой регуляторной гильотины, предложенной премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Под действие попали в том числе профессиональные праздники, такие как День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

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