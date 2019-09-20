Москва, , 12:39 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил платящих сотни тысяч рублей за место в очереди на покупку новой модели смартфона iPhone.

«В России 20 миллионов человек живут за чертой бедности. Эти люди еле-еле сводят концы с концами. В это же время в Москве покупают места в очередях за новыми телефонами iPhone. Вдумайтесь! За одно только место выкладывают 300−400 тысяч рублей», — отметил Миронов в Facebook.

Он предложил тратить деньги, например, на благотворительность.

«Я живу довольно давно и многое повидал, но такого… Есть более правильные способы потратить лишние деньги — например, благотворительность. Как я писал выше, у нас миллионы живут в нищете», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. В России цена на iPhone 11 начинается от 59 990 рублей, iPhone 11 — от 89 990 рублей, максимальная стоимость iPhone 11 Pro Max составляет 131 990 рублей.

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