Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону к патрулированию улиц привлечено недостаточно казаков-дружинников. На это указала председатель городского комитета по межнациональным отношениям, религии и казачеству Юлия Акинина.

По словам чиновницы, в ростовской казачьей дружине — 42 человека, при этом одновременно работает не больше 20 казаков. Их зарплата составляет около 14 тыс. рублей. Средства на их содержание выделяются из региональной казны. Патрулирует ростовские улицы и народная дружина, в которой есть два сводных казачьих отряда, насчитывающие 89 человек. От них на улицы ежедневно выходит лишь восемь человек. Их деятельность оплачивается из средств городской казны в виде премий — около 15 тыс. рублей ежемесячно.

Акинина предложила увеличить число дружинников за счёт бюджета города. На это временный глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил провести конкурс, в котором смогут принять участие организации, в том числа из Краснодарского края.

ИА REGNUM ранее сообщало, что члены казачьих дружин жалуются на низкие зарплаты. В настоящее время средняя зарплата казаков-дружинников на Дону составляет 18 тыс. рублей.

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