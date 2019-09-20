Бишкек, , 12:33 — REGNUM На лечение начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова выделили 1,462 млн сомов ($20,9 тыс.). Соответствующее распоряжение премьер-министра республики опубликовано на портале «Централизованный банк данных правовой информации Киргизии».

Отмечается, что министерство здравоохранения республики получило средство из резервного фонда председателя правительства. Курманкулов в настоящее время находится на лечении в московском центре нейрохирургии имени Бурденко.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов получил черепно-мозговую травму 7 августа во время штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Во время госпитализации он впал в кому, но в начале сентября пришел в сознание.

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