Грозный, , 12:28 — REGNUM В Чечне проводятся проверочные мероприятия после пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд-Парк» в Грозном. По поручению прокуратура республики Шарпудди Абдул-Кадырова организована прокурорская проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа.

Сотрудники прокуратуры выясняют причины и обстоятельства ЧП в самом крупном торговом центре Чечни.

Напомним, пожар в ТЦ «Гранд-Парк» на улице Кадырова в Грозном произошел вечером, когда в нем находилось множество людей. Прибывшие на место пожарные почти два часа боролись с огнем. Полностью ликвидировать пожар удалось к 22:20. В тушении участвовало около 150 человек, применялось 40 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

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