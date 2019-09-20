Красногорск, , 13:05 — REGNUM В Подмосковье территорию шести муниципалитетов очистили от самовольных плакатов и баннеров. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

По словам начальника ведомства Олега Баженова, целью рейдов инспекции стал рекламный «мусор»: за неделю муниципалитеты очистили от незаконно расклеенных наружных объявлений, листовок, иных инфоматериалов и старых рекламных конструкций, портящих внешний вид. Больше всего нарушений выявили в Дмитрове, Кашире, Ступине, Серебряных Прудах, Нарт-Фоминске и Красногорске.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в семи муниципалитетах Московской области устранили самовольные склады стройматериалов.

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