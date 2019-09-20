Кумторкалинский район, , 12:29 — REGNUM В махинациях при исполнении госконтракта заподозрили главу Коркмаскалинского сельсовета Кумторкалинского района Дагестана. Против чиновника возбуждено уголовное дело о служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе Следственного комитета республики.

По данным следствия, в декабре 2017 года подозреваемый заключил контракт со строительной компанией на выполнение капитального ремонта улиц в селе Коркмаскала. Однако в итоге намеченные работы не были полностью проведены.

Вместе с тем, по версии следствия, чиновник не желал возвращать в бюджет выделенные на ремонт деньги. Он подписал акты о стоимости выполненных работ и затрат, а также об их приемке, удостоверив тем самым внесенные в них ложные данные.

Сумму нанесенного бюджету района ущерба следственные органы не уточнили. Расследование уголовного дела продолжается.

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